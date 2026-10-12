Temperaturas máximas vão subir na terça-feira e chegar aos 30 graus na maior parte do território

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Maria João Frada, adiantou que na terça e quarta-feira está prevista uma subida gradual das temperaturas, em especial da máxima, que estará acima da média para a época do ano.

"Com a subida da temperatura, teremos máximas que vão variar entre os 24/25 e os 30 graus e em alguns locais do interior do Alentejo e Vale do Tejo superiores entre 31/33/34 graus", disse.

"Este episódio em que as temperaturas máximas estão acima da média para esta época do ano estão a contribuir para uma onda de calor em grande parte das estações do IPMA, principalmente a partir de dia 13 [terça-feira]", indicou.

De acordo com Maria João Frada, a exceção será a Faixa Costeira ou o litoral a Norte do Cabo da Roca ou do Cabo Carvoeiro porque nestes locais é provável a existência de muita nebulosidade baixa, neblinas ou nevoeiros, que podem persistir ao longo do dia.

Nesses locais, principalmente se houver persistência de neblinas ou nevoeiros, não haverá, segundo a meteorologista, subida, devendo a temperatura máxima variar entre os 20 e os 22 graus e não ultrapassar estes valores.

Em relação às temperaturas mínimas, Maria João Frada referiu que serão relativamente baixas com ar fresco de noite e de manhã, variando entre os 10 e os 14 graus, sendo ligeiramente superiores (15,16,17 graus) na costa sul do Algarve.

"Este cenário mantém-se ao longo da semana e provavelmente a partir de sexta-feira ou sábado, teremos uma decida da máxima, eventualmente com situação de instabilidade com ocorrência de aguaceiros e trovoada, mas ainda falta um pouco. Temos de aferir a ver se este cenário se vai verificar", disse.