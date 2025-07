Temperaturas voltam a subir temporariamente até aos 40

Foto: Maxim Hopman - Unsplash

O tempo vai estar mais quente nas regiões do interior e no Alentejo os termómetros podem vir a marcar 40 graus de máxima.



A meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, refere que são temperaturas acima da média, ainda assim normais para esta altura do ano.



Mais calor, menos humidade, e mais vento em algumas zonas do país.



Por esta razão, o alerta para o risco de incêndio rural também tem de estar presente e pode ser maior nos próximos dias, explica a meteorologista Ângela Lourenço.

A partir de quinta-feira a temperatura volta a descer.