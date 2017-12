Tempestade Ana. Uma vítima mortal e centenas de inundações e queda de árvores

Alexandre Brito - RTP11 Dez, 2017, 09:04 / atualizado em 11 Dez, 2017, 10:03 | País

A mulher de 45 anos morreu depois de ter saído do carro onde seguia por causa de um acidente. Circulava na Estada Nacional 211. Foi atingida por uma árvore.



Outras duas pessoas, que seguiam na mesma estrada, ficaram feridas.



Queda de árvores e várias inundações

Tempestade Ana já deixou território nacional

Voos cancelados

Entre as 0h00 e as 6h30 desta segunda-feira as autoridades registaram centenas de quedas de árvores e estruturas nos distritos de Lisboa e Porto.Só em Lisboa foram registadas mais de 300 ocorrências. "Registámos depois das 0h00 mais de 300 ocorrências que contaram com 1200 operacionais, com o auxílio de 338 veículos", disse fonte do CDOS de Lisboa à agência Lusa. "Entre estes operacionais estiveram envolvidos bombeiros, PSP, GNR, veículos de reboque e assistência e Infraestruturas de Portugal".Em Lisboa, a Avenida 5 de Outubro foi uma das zonas mais afetadas, como registou a reportagem da RTP.O distrito do Porto foi dos mais afetados pelo mau tempo. Desde as 0h00 foram registadas mais de 200 ocorrências. Também aqui a maior parte dos incidentes relacionados com a queda de árvores e pequenas inundações.Ao longo do dia espera-se uma melhoria do tempo, uma vez que a tempestade Ana já deixou o território nacional."A depressão a que se deu o nome de Ana já se encontra sob França e a frente fria que lhe estava associada já passou todo o território do continente", disse a meteorologista Paula Leitão. "A situação de chuva forte e vento forte que se registou no dia de ontem (domingo) já está ultrapassada".Para as próximas horas é esperada uma queda na temperatura. "Já está a descer", disse Paula Leitão. "Às 6h30 já se registavam -1 graus Celsius nas Penhas Douradas e perto de 0 graus na região de Trás-os-Montes. O céu já está com algumas abertas e ainda há aguaceiros, que serão de neve acima dos 800 metros de altitude".Em declarações à RTP, Belo Costa, comandante adjunto nacional de Operações da ANPC, afirmou que a queda de neve é o que agora preocupa as autoridades. "Aquilo que se recomenda é que para quem tiver que andar nesses trajetos ponha as corerrentes nas rodas dos veículos. E estejam atentos a todas as recomendações da Proteção Civil e às previsões meteorológicas".O mau tempo provocou também dificuldades no tráfego aéreo. A ANA - Aeroportos de Portugal dá conta do cancelamento de seis voos com partida e chegada a Lisboa entre as 00h00 e a manhã de hoje.No aeroporto de Faro, dezenas de passageiros de dois voos da TAP ficaram retidos durante a noite.Um pouco por toda a Europa, devido a situações meteorológicas extremas, vários voos foram cancelados no Reino Unido, na Alemanha, França e também em Espanha.