Tempestade Danielle chega domingo a Portugal e traz chuva

A tempestade Danielle chega a território continental no próximo domingo, mas já com uma classificação diferente da que lhe estava colada de furacão. Danielle passou agora a tempestade extra-tropical e trará precipitação a território português, com ventos de 40 a 50 quilómetros por hora.





De acordo com o IPMA, a tempestade “vai perder, pouco a pouco, as suas características tropicais”.



“A ondulação frontal associada a essa depressão, alimentada por uma massa de ar quente e muito húmido, deverá trazer precipitação moderada e persistente em todo o território do continente e vento moderado a forte (até 50km/h) na faixa costeira e nas terras altas a partir de domingo, 11 de setembro”, pode ler-se no comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Os efeitos vão fazer-se sentir já a partir de amanhã, sexta-feira, na ondulação do mar, com ondas de 1,5 a dois metros. No sábado, já vão ser registados alguns períodos de “chuva fraca, nebulosidade, vento fraco a moderado e uma subida ligeira da temperatura”. Évora pode chegar aos 36 graus Celsius.



No domingo, as temperaturas máximas vão baixar e chegará a chuva “moderada e persistente em todo o território do continente”.