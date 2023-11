Tempestade Domingos. Aviso vermelho em quase toda a costa

Toda a costa de Portugal Continental está ainda sob aviso vermelho, devido à agitação marítima. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê ondas até 16 metros de altura.

A tempestade Domingos trouxe chuva intensa e rajadas de vento que chegaram aos 90 quilómetros/hora.

No distrito de Braga, quatro pessoas ficaram desalojadas, por causa das cheias.



A Proteção Civil registou, até ao inicio da tarde deste sábado, mais de 500 ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre queda de árvores e de estruturas, inundações e cortes de estradas.



Mais de 1.600 operacionais estiveram envolvidos nas operações no terreno.