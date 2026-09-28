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Tempestade Kristin. Oito meses depois ainda há 73 famílias desalojadas em Leiria
Faz esta segunda-feira oito meses que Portugal foi assolado pela tempestade Kristin. Mas ainda há rastos e efeitos bem visíveis na floresta, estradas, escolas e habitações. Só na região de Leiria, ainda há 73 famílias desalojadas.
O jornalista Horácio Antunes foi conhecer um casal que vivia em Pederneira, no concelho de Ourém, com um filho deficiente, que agora estão a viver num andar emprestado pela câmara municipal, e ainda não sabem como vai ser o futuro.