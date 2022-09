O “sistema depressionário com características tropicais” localizava-se a 1.595 quilómetros a oeste do arquipélago, com uma deslocação para norte-nordeste a uma velocidade de 28 quilómetros por hora.

Prevê-se que altere a sua trajetória para este-nordeste esta quarta-feira, atingindo as ilhas do grupo ocidental a partir de quinta-feira, 22 de setembro.







Os grupos central e oriental deverão ser atingidos a partir de sexta-feira, 23 de setembro.