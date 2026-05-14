Tempo de controlo de passageiros nos aeroportos subiu "quatro a cinco vezes mais"

De acordo com as estimativas das companhias aéreas, "esse tempo de controlo está a subir quatro a cinco vezes mais, o que leva a que haja tempos de espera nos vários aeroportos e que haja um aumento generalizado desses tempos de espera", afirma.





Apesar do problema repetir-se noutros aeroportos, quando questionado, António Moura Portugal afirma que Lisboa está entre os piores da Europa. O diretor executivo da RENA - Associação das Companhias Aéreas em Portugal lembra as limitações da infraestrutura e considera que o país não se preparou bem.







"Portugal não preparou este dossier convenientemente", quer em recursos humanos como em coordenação, admite. Salienta o facto de haver uma "dificuldade acrescida" deste tipo de medidas em "infraestruturas altamente congestionadas e com limitação de espaço, como Lisboa".

O dirigente pede regras mais flexíveis: que seja possível, por exemplo, prolongar por mais tempo a suspensão do sistema europeu em alturas de maior afluência, para lá do tempo de seis horas.





Este sistema entrou em pleno funcionamento no mês de abril.





Em atualização

O diretor executivo da associação, António Moura Portugal, diz à RTP Antena 1 que, entre chegadas e agora as partidas também, o tempo de controlo de cada passageiro subiu de forma considerável.