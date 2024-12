Tempo de espera elevado nas urgências nos hospitais da Grande Lisboa

Foto: João Marques - RTP

Estão congestionadas as urgências de vários hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo. A meio da manhã deste domingo no Hospital de Loures, os casos urgentes chegavam a esperar 17 horas, quando o recomendado são sessenta minutos. No Amadora-Sintra, a espera passava as dez horas, segundo o Portal do SNS.