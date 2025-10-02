Tempo de espera superou as 15 horas nas urgências do Amadora-Sintra

Às 10h00, o mesmo portal indicava que o tempo tinha reduzido para 14 horas e 17 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela), quatro horas e 39 minutos para os pouco urgentes (pulseira verde) e oito horas e 57 minutos para os não urgentes (pulseira azul).

A urgência geral do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, mais conhecido como hospital Amadora-Sintra, tinha a essa hora um total de 29 doentes em espera, dos quais 15 urgentes e 14 pouco urgentes.

A administração do hospital já admitiu a intenção de ter, até ao final do ano, equipas dedicadas para a Urgência, com a criação de um Centro de Responsabilidade Integrada (CRI), à semelhança do que já existe, por exemplo, no Hospital S. José.Hospital abrange 600 mil utentes

Em declarações à agência Lusa, fonte hospitalar lembrou que o hospital tem mais de 20 por cento de internamentos sociais - pessoas que já tiveram alta mas não saíram ainda do hospital -, o que dificulta internamentos de doentes da urgência.

A mesma fonte disse que a unidade pretende criar no terreno do hospital uma unidade para os internamentos sociais, com cerca de 70 camas.Sublinhou ainda que esta unidade hospitalar abrange um total de 600 mil utentes, cerca de um terço dos quais sem médico de família.

No início do ano, a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra integrou o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", com o objetivo de reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a Linha SNS24.

Na altura, cerca de 55 por cento dos atendimentos nas urgências do Hospital Fernando Fonseca eram não urgentes ou pouco urgentes, o que sobrecarrega o funcionamento desse serviço.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos dez minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

c/ Lusa