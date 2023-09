Tempo de serviço. FENPROF entrega nova proposta ao Governo

"A nossa proposta vai no sentido de, até final da legislatura, 798 dias por ano serem recuperados. O que permite ao fim dos três anos, que os 2.393 dias, seis anos, seis meses e 23 dias, sejam completamente recuperados", esclareceu o secretário-geral da FENPROF.



Mário Nogueira frisou ainda que os professores "estão disponíveis para que a porta se abra pela via da negociação".



A proposta apresentada pela FENPROF, "em termos legais, obriga o Ministério da Educação a entrar num processo negocial".



"Se o fizer encantados, é por aí que iremos, há condições para que este ano letivo seja diferente do anterior".



Em relação a possíveis protestos no arranque do novo ano letivo, Mário Nogueira recorda que "os professores estão em protesto desde o ano passado".



O secretário-geral da FENPROF revelou ainda que no dia 6 de setembro vai-se realizar "um grande encontro nacional de delegados e dirigentes sindicais na Voz do Operário, em Lisboa" para "fazer um ponto de situação sobre o que ficou do ano passado e o que temos pela frente".



"O tempo de serviço é o problema maior, mas não é o único problema", acrescentou para de seguida enumerar outras questões que se colocam a esta classe profissional.



Mário Nogueira relembra ainda que, na última colocação de docentes, "milhares de professores entraparam nos quadros" e o Governo "agora não os consegue colocar" e estão a "apresentar-se em escolas a milhares de quilómetros das suas residências e do quadro de zona onde vincularam".



Para a semana de 2 a 6 de outubro, data em que se comemora a semana europeia dos professores, sendo que 5 de outubro é o dia Mundial do Professor, "está marcada uma greve para dia 6".



Aos jornalistas, o secretário-geral da FENFROF não descartou a possibilidade de "uma luta mais forte" após a aprovação do Orçamento do Estado para 2023.