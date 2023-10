O Instituto Português do Mar e da Atmosfera registou este fim-de-semana um recorde de temperatura para a época e de acordo com as previsões o tempo quente está para ficar nos próximos dias.

"Um anticiclone de bloqueio, está a provocar estas temperaturas elevadas, através do transporte de uma massa de ar seca, com origem no Norte de África", explicou o meteorologista Jorge Ponte .