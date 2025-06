Tempo quente. Termómetros podem chegar aos 44 graus

Sete distritos em Portugal entram em aviso vermelho por causa do calor que vai ser ainda maior amanhã. Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa e Setúbal são os sete distritos pintados a vermelho.

Hoje o país estava sob avisos laranja e amarelo e os termómetros ultrapassaram os 40 graus em vários distritos.



As temperaturas máximas foram registadas em Alvega, concelho de Abrantes, onde chegaram aos 43,4 graus. Ou, por exemplo, na Amareleja no município alentejano de Moura com 42,6 graus.



Amanhã para além das altas temperaturas há previsão de trovoada, o que aumenta o risco de incêndio.