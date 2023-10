Tempo. Rajadas fortes esperadas na quinta-feira

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê para esta quinta-feira o agravamento das condições meteorológicas.



À Antena 1, a meteorologista do IPMA, Paula Leitão, diz que o vento de sudoeste vai aumentar gradualmente de intensidade ao longo da manhã de quinta-feira.



O IPMA prevê que o acontecimento será extremo para o nosso clima. Quinta-feira vai ser um dia com chuvas e ventos fortes. Assim, Paula Leitão diz que se devem evitar situações que não sejam essenciais.