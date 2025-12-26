Tempos de espera em hospitais. Urgências de Matosinhos excedem as 12 horas

Os utentes considerados urgentes no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, enfrentavam, ao início da manhã desta sexta-feira, mais de 12 horas de espera por uma primeira observação no serviço de urgência geral.



Pelas 8h30, de acordo com o portal do Serviço Nacional de Saúde, havia sete doentes com pulseira amarela e um utente com pulseira laranja, ou seja, muito urgente, aguardar a primeira observação na urgência em Matosinhos. No caso dos doentes com pulseira laranja, o tempo de espera recomendado é de dez minutos depois da triagem.





Já no Hospital Amadora-Sintra, onde no Natal o tempo médio de espera se acercou das 16 horas, dez utentes teriam, às 8h30 desta sexta-feira, de esperar quase quatro. O portal do SNS referia ainda, àquela hora, cinco doentes muito urgentes com um tempo de espera de 50 minutos para a primeira observação.



Em Vila Franca de Xira, 12 utentes com pulseira amarela aguardavam perto de cinco horas, mais três minutos do que no Hospital de Braga. A sul, no Hospital de Portimão, o tempo de espera para os utentes com pulseira amarela ultrapassava ligeiramente as quatro horas, às 8h30.





Nove doentes urgentes no Hospital Espírito Santo, em Évora, esperavam quase sete horas pela primeira observação, ao passo que no Garcia de Orta, em Almada, o tempo era de cerca de três horas, tal como nas urgências do Hospital do Barreiro, de resto.



No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e no Beatriz Ângelo, em Loures, o tempo de espera para os doentes com pulseira amarela era de aproximadamente duas horas. De acordo com o sistema de triagem, as situações muito urgentes têm um atendimento recomendado de dez minutos após a triagem. Os casos urgentes não devem aguardar mais de 60 minutos e os pouco urgentes 120 minutos.



As autoridades apelam às populações para que contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) antes de procurarem serviços de urgência.

Obstetrícia e ginecologia. Cinco urgências fechadas após o Natal



As urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Portimão, Barreiro, Setúbal e Santarém estão esta sexta-feira fechadas. Em Vila Franca de Xira está encerrada apenas a urgência de obstetrícia.



No caso das urgências de obstetrícia do hospital do Barreiro, o bloco de partos está encerrado desde as 8h00 de 25 de dezembro e só vai reabrir às 8h00 de 3 de janeiro.



É a segunda vez em 2025 que o serviço está encerrado durante dez dias consecutivos. O mesmo já tinha acontecido em julho. Já em outubro, o bloco de partos do hospital do Barreiro esteve de portas fechadas durante sete dias.





Estão ainda condicionadas as urgências de pediatria nos hospitais de Vila Franca de Xira e de Barcelos em determinados períodos horários. Vila Franca e Barcelos apenas estão a receber utentes referenciados pelo CODU e pelo INEM.



O mesmo acontece com a obstetrícia nos hospitais de Portalegre, Leiria, Abrantes, São Francisco Xavier em Lisboa e Amadora-Sintra. Em alguns dos casos os condicionamentos são durante todo o dia.





Em Braga, durante todo o dia, só estão a ser atendidas urgências internas e as referenciadas pelo CODU, INEM e SNS 24.



No sábado, às urgências de obstetrícia e ginecologia de Portimão, Barreiro e Santarém, juntam-se Abrantes e Caldas da Rainha.



c/ Lusa