Tempos de espera ultrapassaram as 16 horas no Hospital de Faro

De acordo com o portal do SNS, no Hospital de Faro os doentes com pulseira amarela tinham na manhã deste sábado de esperar quase 17 horas até serem vistos pelo médico.



Em Portimão, a espera para os doentes urgentes era a essa hora menor, cerca de quatro horas, mas ainda assim acima do recomendado.



No Hospital de Leiria, os doentes considerados urgentes aguardavam esta manhã mais de três horas.



De acordo com as recomendações internacionais, os doentes que recebem pulseira amarela deviam ser atendidos no máximo no espaço de uma hora.

