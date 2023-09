Teodora Cardoso. Cavaco Silva enaltece competência e "notável independência"

Numa mensagem enviada à agência Lusa, na qual endereça "com tristeza" as "sentidas condolências" à família de Teodora Cardoso, que morreu no sábado aos 81 anos, Cavaco Silva refere que a economista "contribuiu decisivamente para a consolidação e credibilidade do Conselho das Finanças Públicas", a que presidiu, ao demonstrar "competência e uma notável independência, não se curvando perante os ataques e tentativas de interferência do poder político".

O ex-chefe de Estado e ex-primeiro-ministro destaca, ainda, que Teodora Cardoso "foi uma das pessoas mais qualificadas" em matéria de "teoria e política monetária e da sua aplicação prática", domínios cuja "colaboração e competência" da economista afirma ter muito beneficiado quando era diretor do Departamento de Estatística e Estudos Económicos do Banco de Portugal.

A economista e primeira presidente do Conselho de Finanças Públicas Teodora Cardoso morreu no sábado, em Lisboa, aos 81 anos, disse à Lusa fonte do Banco de Portugal.

Natural de Estremoz, Teodora Cardoso licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Economia e desenvolveu grande parte da sua carreira no Banco de Portugal.