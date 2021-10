Terceira dose da vacina para maiores de 65 a partir de 11 de outubro

Os portugueses com mais de 65 anos vão começar a ser vacinados com a terceira dose da vacina contra a covid-19. A vacinação começa a 11 de outubro nos lares em utentes com mais de 80 anos. É o plano das autoridades de saúde, depois da Agência Europeia do Medicamento ter aprovado ontem a vacina da Pfizer como reforço a partir dos 18 anos.