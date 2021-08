Terceira dose da vacina. Sim ou não?

No caso de se confirmar essa evidência, Gustavo Tato Borges defende que "a terceira dose" seja administrada "antes do inverno" e "mais ou menos com a vacinação da gripe".



O Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública considera que a terceira dose não deve ser dada a toda a população "mas sim aqueles que estão em maior risco de voltar a ter a doença".



"Isto se não surgir uma nova versão da vacina. Que permita atacar de forma exclusiva a variante Delta e que permita assegurar zero transmissão da variante Delta".



No Bom Dia Portugal, Gustavo Tato Borges frisou ainda que até ao fim da pandemia podem sempre surgir novas vagas da doença.



"Precisamos da garantia que o mundo esteja imunizado para que a pandemia possa ser controlada de uma forma efetiva".