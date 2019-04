Termina operação de transferência de feridos para o aeroporto

Lusa20 Abr, 2019, 11:17 | País

No Aeroporto, será feita uma conferência de imprensa de balanço da operação pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Os feridos partirão, agora, num avião hospital da Força Aérea alemão com destino à Alemanha, viagem que deverá levar cerca de três horas até ao destino.

A primeira ambulância da operação partiu às 08:42 horas do Hospital rumo ao Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo num percurso de cerca de 20 minutos.

Na quarta-feira, um acidente com um autocarro de turistas alemães no Caniço, em Santa Cruz, na ilha da Madeira, provocou 29 mortos e 27 feridos, dois dos quais portugueses (o motorista e a guia turística).

Entretanto, a maior parte dos feridos que entrou no Hospital já teve alta, ficando, agora, internados apenas os dois portugueses e uma turista alemão que não seguiu hoje para a Alemanha por motivos clínicos, segundo a Direção Clínica do Hospital Central do Funchal ou Dr. Nélio Mendonça.

A operação é suportada pelo Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM)e pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), tendo as 12 ambulâncias partido para o Aeroporto com equipas médicas da região e da Alemanha e escoltadas por batedores da Polícia de Segurança Pública (PSP).

