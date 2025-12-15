Terminada investigação ao ex-deputado do Chega Miguel Arruda

Terminada a investigação ao ex-deputado do Chega, o relatório final foi enviado para o Ministério Público, que o deverá agora acusar de furto qualificado.A RTP apurou que o documento tem centenas de páginas com toda a investigação incluindo em anexo as imagens de videovigilância.O ex-deputado estava a ser investigado desde novembro do ano passado por suspeitas de furtar malas no Aeroporto de Lisboa e por tentar vender parte das roupas que estavam nas bagagens num site de artigos em segunda mão.