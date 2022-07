Terminal Intermodal de Campanhã abre ao público

A Câmara do Porto já revelou que este terminal vai ajudar a retirar centenas de autocarros pesados de passageiros do centro da cidade, contribuindo para uma redução da poluição do ar na baixa do Porto.”, lê-se numa nota da autarquia.O presidente da Câmara do Porto. Rui Moreira, inaugura pelas 10h00 o novo terminal, que abre portas ao público a partir das 14h00.