Teste online vai avaliar risco de dependência da Internet nos jovens

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Internet, este teste vai procurar fazer uma análise dos hábitos de consumo das tecnologias e da Internet entre os utilizadores mais jovens e, segundo a coordenadora do projeto Geração Cordão e investigadora do Ispa, Ivone Patrão, tem em conta a perceção do comportamento online, independentemente de ser preenchido pelo jovem, pelos pais ou por um professor.”, refere Ivone Patrão, citada em comunicado.De acordo com o comunicado,e visa contribuir para uma melhor gestão dos riscos para a saúde de uma excessiva dependência da Internet entre os jovens.Segundo estudos recentes,. Através de um estudo realizado em fevereiro pelo projeto Geração Cordão, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Ivone Patrão traçou um perfil do utilizador com maior dependência online.O projeto Geração Cordão foi criado por Ivone Patrão em 2010, na sequência da experiência clínica e da investigação profissional na área dos comportamentos e dependências online.