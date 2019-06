Testemunhas de Jeová enchem Estádio da Luz

O Estádio da Luz foi o lugar escolhido para celebrar esta liberdade. As testemunhas de Jeová vêm dos quatro cantos do mundo, mas dizem ter um laço forte a uni-la.



Onde as barreiras linguistas se erguem, há tecnologia para derrubá-las.



Através de uma aplicação móvel e de um serviço de interpretes é possível ouvir o programa do congresso, inteiramente em português, em inglês ou espanhol.



Os fieis brasileiros dizem que o idioma foi um dos motivos que os trouxe a Lisboa



Há fieies de 46 países, mas também bastantes portugueses. O congresso decorre até domingo e são esperados 450 novos batismos já este sábado.