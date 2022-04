Testemunho na primeira pessoa de português incorporado na Legião Estrangeira ucraniana

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já terá perdido a conta ao número de combatentes portugueses em território ucraniano. A Prova dos Factos falou em exclusivo com Alexandre Marrafa, um jovem de Elvas, com 19 anos que, no início de Março, juntou-se à Legião Estrangeira no combate às forças russas.