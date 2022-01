Testes à covid-19 voltaram a provocar longas filas no Aeroporto de Lisboa

A entidade responsável por este posto de testagem garante que este domingo vai realizar o teste a todos os passageiros, com e sem marcação. E explica as longas filas com o facto de ter sido o único local a fazer testes à covid-19 no primeiro dia do ano.



Os passageiros queixam-se da falta de organização.