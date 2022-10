Tiago Barbosa Ribeiro reeleito presidente da Comissão Política Concelhia do PS-Porto

Líder do PS Porto desde 2020, Tiago Barbosa Ribeiro foi reeleito para um novo mandato com o mote "Pelo Porto, continuamos a avançar" e a sua lista recebeu o apoio de militantes como o ex-líder parlamentar Alberto Martins e o ex-deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos.

A lista integra o ex-deputado Renato Sampaio, o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o presidente da Junta de Freguesia de Campanhã, Paulo Ribeiro, bem como militantes e dirigentes de todas as estruturas de residência do PS Porto e das estruturas autónomas das Mulheres Socialistas -- Igualdade e Direitos e da Juventude Socialista.

Tiago Barbosa Ribeiro, que foi candidato à Câmara Municipal do Porto nas últimas eleições autárquicas, é deputado à Assembleia da República, onde coordena os deputados do PS na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, sendo também vereador sem pelouro na Câmara Municipal do Porto.