Tiago Brandão Rodrigues admite a dificuldade de mais uma paragem das aulas presenciais

O Ministro da Educação explicou, entretanto, numa conferência de imprensa, que esta paragem das atividades escolares vai ser compensada com a supressão de dias de férias no Carnaval e na Páscoa e com mais uma semana de aulas, no final do ano letivo.