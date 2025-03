TIC nas escolas. Governo deveria apostar mais em técnicos de informática, apelam agrupamentos

Mas Filinto Lima sublinha que a verba faz falta para necessidades mais urgentes.Uma informação de reforço que chega no dia em que os estabelecimentos de ensino já receberam os resultados das provas-ensaio.Testes que aconteceram em fevereiro para preparar escolas e alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos para as provas em formato digital no fim do ano letivo.Entre os meses de maio e junho, volta a haver provas de monitorização da aprenzidagem - as chamadas Prova Moda - para os alunos do 4.º e 6.º anos. E provas finais para os alunos do 9.º ano.

Filinto Lima diz que o ensaio para estes testes finais serviu para identificar problemas na rede da internet.





O responsável pelos agrupamentos escolares espera que tudo fique resolvido até lá.O Ministério da Educação promete agora 4 milhões de euros para a manutenção e reparação de equipamentos, a que se junta aos mais de 10 milhões já distribuídos pelas escolas, em novembro, para a compra de computadores.

Desta verba, apenas 6 milhões foram executados, segundo o gabinete de Fernando Alexandre.O presidente da Direção Nacional de Agrupamentos e Escolas Públicas diz que é normal o atraso. Pois as escolas tiveram de abrir concursos para comprar equipamento.E numa altura de Governo em gestão e com a campanha para as legislativas antecipadas à porta, Filinto Lima volta a insistir num consenso entre partidos em matéria de Educação.No caso concreto das provas moda e provas finais.