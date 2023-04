Tiroteio em Setúbal faz quatro mortos

O alerta foi dado às 8h00, na zona do Bairro Belo Horizonte.

Quando a Polícia Judiciária chegou ao local, após ser alertada pela PSP, já as quatro pessoas estavam mortas, sendo que o presumível "autor ter-se-á suicidado antes" da chegada da Judiciária.Foram mobilizados vários meios para o local para apurar o contexto e as circunstâncias deste caso.

A RTP apurou que os três homicídios estão relacionados com questões de natureza pessoal entre os envolvidos, todos conhecidos e praticantes de columbofilia.



Terão sido questões relacionadas com essa prática que estiveram na origem do crime.



O autor dos disparos, que se suicidou, teria cerca de 45 anos de idade.