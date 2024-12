As imagens de videovigilância do exterior do centro comercial, onde na sexta-feira decorreu o tiroteio, foram pedidas pelas autoridades de segurança. A diretora do Palácio de Gelo confirmou à RTP que a administração da superfície comercial está a colaborar com a polícia.

As imagens vão ser entregues na segunda-feira, confirmou Cristina Lopes, que acrescentou que a equipa de segurança do Palácio do Gelo mantiveram os clientes seguros no interior do centro comercial.