Todas as freguesias terão gerador e comunicações satélite
O Governo prevê dotar todas as freguesias com um gerador, um telefone SIRESP e ligações satélite com dados "Starlink", num "programa de investimento célere" para fazer face a catástrofes, segundo um documento do Conselho de Ministros realizado hoje.
O documento com as linhas gerais do programa PPTRR refere que o executivo pretende comunidades mais resilientes, prevendo "um programa de investimento célere" que garante que todas as juntas de freguesia terão gerador e comunicações móveis e serão um ponto `wifi`.
Cada uma das 3.258 juntas de freguesia receberá um telefone SIRESP, um telefone satélite e uma ligação de dados "Starlink", enumerou.
O documento não indica prazos para estas medidas.