"Todas Sabemos". Manifesto solidário com denúncia de assédio

Mais de 250 académicos e agentes culturais assinam um Manifesto Solidário para com as autoras do artigo que acusam Boaventura Sousa Santos de assédio moral e sexual. Querem apoiar todas as vítimas de abusos de poder e de outras formas de violência em contexto académico e fora dele.