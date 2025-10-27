Todos os distritos do continente sob aviso amarelo terça-feira devido à chuva

Os distritos de Faro, Évora, Setúbal e Beja já estarão hoje sob aviso amarelo face à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 12h00 e as 21h00 de hoje.



Na terça-feira entre as 12h00 e as 21h00, os 18 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo igualmente por causa da chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada.



Também por causa da chuva forte e persistente, e possibilidade de trovoada, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar até às 12h00 de hoje sob aviso amarelo.



O IPMA emitiu também aviso amarelo de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora para a costa sul da Madeira e até 100 quilómetros por hora para as regiões montanhosas entre as 9h00 e as 18h00 de terça-feira.



Para o grupo central dos Açores (S. Jorge, Faial, Pico, Terceira e Graciosa), o IPMA emitiu aviso amarelo até às 9h00 de hoje também face às previsões de chuva por vezes forte e acompanhada de trovoada.



O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da chuva forte até às 00h00 de terça-feira.



O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.