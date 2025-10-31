"Todos os Santos". Operação da GNR patrulha estradas até domingo

A GNR explica, em comunicado, que esta operação tem por objetivos reduzir a sinistralidade, acautelar a fluidez do trânsito e apoiar o público.



"A GNR, através de militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito (UNT), irá desenvolver uma ação coordenada de policiamento geral, combate à criminalidade, patrulhamento e fiscalização rodoviária, com vista a assegurar que as deslocações decorram em segurança e a contribuir para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária", lê-se na nota.Assinala-se este fim de semana os dias de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos.



No decurso da operação "Todos os Santos", prevê-se uma elevada intensidade no tráfego rodoviário, pelo que a Guarda aconselha uma condução prudente - desginadamente o cumprimento das regras de trânsito, desde logo nas manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança.

A GNR recomenda ainda a utilização correta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, a não utilização dos telemóveis durante a condução, a adequação da velocidade às condições das vias e da circulação e não ingerir bebidas alcoólicas ou consumir substâncias psicotrópicas.