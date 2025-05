Foto: Lusa

Para além de João Massano, que toma posse como bastonário e presidente do Conselho Geral da Ordem, tomam também posse António Jaime Martins como presidente do Conselho Superior e Pedro Madeira de Brito como presidente do Conselho Fiscal.



Os novos órgãos sociais da Ordem dos Advogados assumem mandato para o triénio 2025-2027.