País
Tomar é concelho em perigo máximo de incêndio rural
A escala de perigo de incêndio rural definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera tem cinco níveis: de reduzido a máximo.
Tomar, no distrito de Santarém, é esta sexta-feira o único concelho sob perigo máximo de incêndio rural.
O IPMA coloca também mais de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Bragança, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro debaixo de perigo muito elevado.
Mais de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro encontram-se em perigo muito elevado.A classificação do IPMA é efetuada com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta sexta-feira, a meteorologia prevê, em Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e descida da temperatura mínima.
As temperaturas mínimas devem variar entre os 11 graus Celsius de Vila Real e Guarda e os 18 em Faro e as máximas entre os 22 em Aveiro e os 31 graus em Castelo Branco.
c/ Lusa
O IPMA coloca também mais de 80 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Bragança, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro debaixo de perigo muito elevado.
Mais de 70 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu, Bragança, Coimbra, Leiria, Lisboa, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro encontram-se em perigo muito elevado.A classificação do IPMA é efetuada com base na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta sexta-feira, a meteorologia prevê, em Portugal continental, céu pouco nublado ou limpo, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas e descida da temperatura mínima.
As temperaturas mínimas devem variar entre os 11 graus Celsius de Vila Real e Guarda e os 18 em Faro e as máximas entre os 22 em Aveiro e os 31 graus em Castelo Branco.
c/ Lusa