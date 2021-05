Torre do aeroporto do Porto autorizou descolagem com um carro na pista

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A torre de controlo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, deu autorização de descolagem de um avião, mesmo existindo uma viatura na pista onde a aeronave descolava. Este incidente aconteceu no dia 27 de abril.