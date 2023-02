Torre do Galo na Ajuda com "os sinos a tocar, o relógio a trabalhar e o galo a mexer-se"

É conhecida como a Torre do Galo, mas a Torre barroca da Ajuda alberga um tesouro: um relógio de Torre único e de valor incalculável da Escola Portuguesa de Relojoaria.A Torre foi construida no século XVIII, após o terramoto de 1755, é feita de pedra Lioz da região de Lisboa, e tem também sinos de grande tamanho e qualidade do mesmo criador de um dos Carrilhões de Mafra.





Historicamente, enquadra-se nas consequências do terramoto de 1755 e na construção da Real Barraca em madeira, para onde foram os reis devido ao receio de um novo sismo e à urgência de haver um novo Paço Real. A Torre foi construída nessa altura, é o que sobra. Já foi a torre Patriarcal de Lisboa.

Encerrada e sem o toque dos sinos há mais de meio século, a Junta de Freguesia da Ajuda, com a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa e da Direção Geral do Património Cultural avançou há mais de um ano com uma avaliação e um projeto de recuperação desta Torre a poucos metros do Palácio Nacional da Ajuda.





A Junta de Freguesia da Ajuda quer recuperar e valorizar dado o valor que tem histórico e patrimonial, mas também para a população há quase três séculos.





O projeto pretende recuperar a Torre colocando os sinos e o relógio a funcionar. E para poder ser visitada com novos acessos e áreas expositivas.





Projeto já existe, falta agora saber como se vai concretizar para se voltar a ouvir os sinos na Torre do Galo, na freguesia da Ajuda em Lisboa.