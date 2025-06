Trabalhadores Civis do Exército em protesto devido a atrasos nos pagamentos

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Uma concentração convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores Civis do Exército.



O presidente deste sindicato Alexandre plácido explica que o que esteve na origem do protesto destes trabalhadores civis do exército são centenas de atrasos nos pagamentos aos trabalhadores.



Alexandre Plácido esteve entretanto reunido com o chefe do Estado-maior do Exército.



E no final desse encontro revelou que recebeu a garantia de que um pequeno conjunto de trabalhadores, vinte e três, vai ver a sua situação regularizada em breve.