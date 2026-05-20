Trabalhadores da agência Lusa estão em greve esta quarta-feira

Os trabalhadores consideram que há riscos de ingerência política e perda de independência editorial.Para além da greve, os jornalistas da agência Lusa vão protestar em frente ao Parlamento durante a manhã, numa altura em que vão ser discutidos vários projetos para a revisão dos estatutos da agência.Ouvida pela RTP Antena 1, a jornalista da agência Lusa e delegada sindical, Susana Venceslau, aponta as preocupações dos trabalhadores.Os trabalhadores da Lusa consideram que o Governo procura condicionar o jornalismo. Susana Venceslau alerta para o impacto dos estatutos da Lusa ao nível de toda a comunicação social em Portugal.