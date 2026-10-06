Trabalhadores da AIMA em greve por aumentos e carreira técnica

O Sindicato dos Técnicos de Migração considera que não é claro se Pedro Portugal Gaspar se mantém em funções como presidente da AIMA, o que está a geral instabilidade.



c/ Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1



Os funcionários da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) cumprem esta terça-feira um dia de greve. O Sindicato dos Técnicos de Migração (STM), que agendou a paralisação, reivindica a criação de uma carreira técnica própria e um suplemento remuneratório equivalente àquela que está atribuído às polícias., explica em comunicado a estrutura sindical.Ainda segundo o STM, “estas reivindicações são necessidades estruturais há muito identificadas, que”.A estrutura aponta o dedo à, reivindicandoOutras reivindicações passam pela, incluindo formação inicial estruturada, reconhecimento formal das funções especializadas e a, capaz de garantir estabilidade e conhecimento técnico na direção”.A presidente do STM, citada no comunicado, lembra que o pedido de reunião foi apresentado à tutela quando outro Ministério reconheceu a especificidade técnica das funções migratórias:Entrevistada na edição desta terça-feira do. A sindicalista admitiu ainda que a situação precária dos trabalhadores pode contribuir para que não se juntem à greve.Ao início da manhã, a AIMA aparentava estar em funcionamento, pelo menos na delegação dos Anjos, em Lisboa, onde haviam dado entrada 140 pessoas, para atendimento geral, antes das 7h30, testemunhou a RTP Antena 1 no local.A distribuição de senhas continuou até a fila desvanecer, mas as entradas só estavam previstas para depois das 10h00. As duas primeiras pessoas da fila chegaram antes das 23h00 de segunda-feira.