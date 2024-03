Trabalhadores da CGD em greve esta sexta-feira

A greve foi inicialmente convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC), depois de o banco público ter revisto a sua proposta de atualização salarial ligeiramente, de 3% para 3,25%, considerando então o STEC (que pedia 5,9% com um mínimo de 110 euros) que se tratam aumentos "irrisórios e absurdos".Em comunicado, o STEC recordou que se fala muito da necessidade de aumentar salários em Portugal, mas que, ao mesmo tempo que o banco se manteria sólido e poderia devolver dinheiro aos contribuintes.O STEC diz que a greve servirá para exigir aumentos salariais dignos, medidas para contratar mais funcionários e combater a degradação das condições de trabalho e uma CGD "pública, forte e sólida, ao serviço do país e das populações".À convocação de greve juntaram posteriormente os sindicatos dos bancários ligados à UGT (Mais Sindicato, SBN e SBC). Também o Sintaf, ligado à CGTP, apelou à paralisação.A acompanhar a greve haverá uma concentração de trabalhadores frente à sede da CGD, em Lisboa, às 12h00.