Trabalhadores da CP estão hoje em greve

A CP informou que, devido à greve convocada por organizações representativas dos trabalhadores, preveem-se perturbações na circulação de comboios a nível nacional.Num comunicado divulgado na terça-feira, a CP adiantou que foram "" no "site" da empresa e que ""."O reembolso ou revalidação podem ser feitos em myCP na área 'Os seus bilhetes' (para bilhetes adquiridos na bilheteira 'online' e App CP) até aos 30 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem do cliente, bem como nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de Nome, Morada postal, IBAN e NIF, até 10 dias após terminada a greve", indica a CP.Também a Fertagus, que liga Lisboa e Setúbal por comboio, "prevê poder realizar 25% da sua oferta normal de dia útil" hoje, devido à greve na IP, entidade gestora da circulação ferroviária.