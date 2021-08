Trabalhadores da Dielmar vão juntar-se na Câmara de Castelo Branco

A decisão, tomada esta tarde em plenário, surge depois do pedido de insolvência anunciado pela empresa têxtil.A dirigente sindical Maria da Luz diz que nesta altura tudo é incerto para os trabalhadores, menos a vontade de trabalhar.Com o pedido de insolvência da Dielmar há centenas de postos de trabalho em risco, em particular no interior do país.Mário Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Alcains, explica que o impacto económico e social é muito grave.A crise atacou os setores que alimentavam a empresa e o convívio social, os eventos e casamentos são fundamentais para a alfaiataria por medida.Com todas estas atividades afetadas a Dielmar adianta que sucumbiu, depois de ter ultrapassado várias crises ao longo dos últimos mais de 50 anos.