Trabalhadores da Docapesca em greve

Paulo Lopes, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (Simamevip) disse à agência Lusa que, após duas tentativas, na semana passada, para desbloquear o conflito, os trabalhadores da Docapesca mantiveram a greve para hoje, quinta-feira e sábado, porque a empresa não apresentou nenhuma proposta de valorização salarial.



O sindicato teve uma reunião com a Docapesca, mas a empresa alegou não ter "autorização do Governo para aumentar salários", propondo apenas um aumento de 0,50 euros no subsídio de alimentação e de 3% nas diuturnidades, o que foi considerado como "uma clara afronta aos trabalhadores".



A pedido do Simamevip realizou-se na sexta-feira uma reunião de conciliação no Ministério do Trabalho, que "também não deu qualquer resultado".