Trabalhadores da EMEL estão em greve esta sexta-feira

O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) indica que estão previstos piquetes à porta das instalações dos serviços localizados na Rua Sanches Coelho e no acesso ao parque subterrâneo do Marquês de Pombal, seguindo-se uma concentração na praça com o mesmo nome, referem em comunicado.Segundo o CESP,A reivindicação dos cerca de 700 trabalhadores da EMEL surge num contexto de inflação e em que,”. Por outro lado,Além de aumentos salariais,No entanto, a EMEL e o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo (SITESE) chegaram a acordo na terça-feira para um aumento salarial de 25 euros para todos os trabalhadores.O anúncio foi feito na quinta-feira pela empresa municipal em comunicado, na véspera da greve convocada pelo CESP.