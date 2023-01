Trabalhadores da Fima-Olá cumprem um dia de greve

Num comunicado divulgado na terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE CSRA) avança que, “durante a greve, os trabalhadores vão concentrar-se no Parque das Nações, em frente ao Oceanário de Lisboa, entre as 10h00 e as 13h00”.Nesta ação participarão também dirigentes da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal) e da CGTP-IN.A agência Lusa contactou a administração da Fima-Olá, mas esta escusou-se a fazer comentários.