Trabalhadores da PT Portugal em greve

O grupo Altice, que anunciou em 14 de julho que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, numa operação avaliada em 440 milhões de euros, adquiriu a PT Portugal há dois anos.



O início da greve foi assinalado com uma concentração de trabalhadores em frente à sede da PT, em Picoas, Lisboa. Foi lá que a jornalista Olívia Santos ouviu esta história.



Vinte e cinco anos a trabalhar para a PT e começar a partir de dia 22 (amanhã, sábado) a trabalhar noutra empresa do grupo.



É precisamente desta transferência de trabalhadores que a CGTP se queixa, aqui na palavra de Arménio Carlos.





As ilegalidades da PT denunciadas por Arménio Carlos, líder da CGTP.Os sindicatos consideram as transferências um passo no sentido do despedimento.Jorge Félix, do sindicato dos trabalhadores da PT, explica o que pretendem os trabalhadores do Governo.Os trabalhadores protestam contra a transferência de trabalhadores da PT para outras empresas da Altice.Cento e cinquenta e cinco trabalhadores foram transferidos mas existem cerca de 200 que neste momento não têm funções atribuídas na empresaPelas 13h30, os trabalhadores da PT Portugal provenientes de todo o país vão concentrar-se em Picoas, junto à sede da empresa, explicou Jorge Félix, adiantando que depois irão em marcha até à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa.A última greve dos trabalhadores da operadora de telecomunicações aconteceu há mais de 10 anos.