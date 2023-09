Um protesto com a duração de 24 horas contra aquilo a que chamam o desrespeito pelos profissionais que ali trabalham. O jornalista Filipe Santa Bárbara, porta-voz da comissão de trabalhadores da TSF, explica que a greve serve para contestar o afastamento do anterior diretor da rádio, Domingos de Andrade, e também o atraso no pagamento dos salários.